الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج

فيديو : وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي وتسلمه مذكرة احتجاج أعربت فيها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة. pic.twitter.com/rhZiRafrgf
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) January 16, 2024
فيديو : وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي وتسلمه مذكرة احتجاج أعربت فيها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة. pic.twitter.com/rhZiRafrgf