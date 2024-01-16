وقالت بونكا في منشور على موقع "اكس"، "أدين بشدة الهجمات التي وقعت على محافظة أربيل ليلة أمس. بالنيابة عن @CanadainIraqو@CanadainErbil، وأود أن أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا والمصابين الذي خلفه هذا الهجوم الطائش".يشار الى ان مناطق مختلفة من إقليم كردستان شهدت مساء امس الاثنين، ضربات صاروخية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تبناها الحرس الثوري الإيراني، مشيرا الى انه ضرب "مقر تجسس" إسرائيليا في شمال العراق، فضلا عن أماكن تأوي "إرهابيين" لهم صلة بانفجار كرمان، بحسب قول الحرس الثوري، فيما قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون في الهجوم.