بارزاني يوجه رسالة لمرتكبي هجوم أربيل: بإمكانكم قتلنا.. ولكن!

وقال بارزاني في بيان، إن "أربيل تعرضت منذ عام 2020 لعشرات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة غير المبررة من قبل الحرس الثوري الإيراني والقوات المتحالفة معه"، مبيناً أن الهجمات الأخيرة "تمثل ظلماً واضحاً بحق الشعب الكردي".وذكر أن مرتكبي هذه الجرائم ومن يقفون وراء الهجمات على أربيل "يعلمون جيداً أن افتراءاتهم وأعذارهم وادعاءاتهم لا أساس لها"، مشيراً إلى أنهم "يقومون بهذا العدوان والقمع ضد أربيل والشعب الكردي من أجل التغطية على أزماتهم".وشدد على أن "ضبط النفس له حدود، ففي هجومهم وجريمتهم الأخيرة، أقدموا على إبادة جماعية لعائلة بريئة في أربيل الليلة الماضية، وهو ما ندينه بشدة".وتابع: "الاعتداء ليس شهامة ولا شجاعة، بل هو العار الشديد لمرتكبيه".ووجه مسعود بارزاني، خطابه للشعب الإيراني، قائلاً: "إنني أتحدث إلى الشعب الإيراني ونحن نحترم الشعب الإيراني على الدوام وقد مددنا له يد الصداقة والأخوة، أريد أن أؤكد لهم أن الذرائع التي يقدمها المهاجمون لجرائمهم ضد أربيل والشعب الكردي لا أساس لها من الصحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، أطلب منكم، إذا سمح لكم المهاجمون، أن تأتوا إلى أربيل وتروا الحقيقة بأم أعينكم وتشاهدوا كيف يقوم المجرمون والمهاجمون بالتضليل بادعاءاتهم التي لا أساس لها من الصحة".وأكد أنه "لا يمكنهم الاستمرار في هذا القمع إلى الأبد، ولا يمكننا أن نبقى صامتين ضد هذا الجور والظلم".ووجه الرئيس بارزاني رسالة إلى مرتكبي الهجمات على أربيل، "استشهاد نسائنا وأطفالنا ومدنيينا ليس فخراً لكم، يمكنهم قتلنا، لكن تأكدوا أنكم لا تستطيعون سلب إرادتنا، الشعب الكردي يتوكل على الله وعلى شرعية قضيته، والله أكبر من أي ظالم أو قوة".