بارزاني يناقش مع بلينكن القصف الإيراني.. رسالة من بايدن ودعوة للمجتمع الدولي

وذكر بيان لمكتب بارزاني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "اجتمع اليوم 16 كانون الثاني (يناير) 2024، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".وفي مستهل الاجتماع، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، وفق البيان، عن "إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، مؤكداً أنه يعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، وعبّر عن تعازي بلاده لعوائل وذوي ضحايا الهجوم".وجدد بلينكن التأكيد على أن "الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن يعدّان هذه الهجمات على إقليم كردستان تهديداً خطيراً، وأنهم يتخذون ما هو ضروري للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".كذلك، شدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن "هذه الهجمات غير مبررة وغير مشروعة، ويجب على المجتمع الدولي ألّا يظل يلتزم الصمت تجاه هذه الهجمات".