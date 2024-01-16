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اللجنة العراقية - الامريكية تبدأ أعمالها بمراجعة تواجد التحالف الدولي في البلاد
سياسة
2024-01-16 | 12:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,020 مشاهدة
بدأت اللجنة الثنائية العراقية - الأمريكية، أعمالها بمراجعة تواجد التحالف الدولي في البلاد والبحث في صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة ذلك التحالف.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54".
وشهد اللقاء التأكيد على "بدء أعمال اللجنة الثنائية الخاصة بمراجعة تواجد التحالف الدولي في العراق، التي جرى الاتفاق بشأنها خلال زيارة السيد وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر آب من العام الماضي، والبحث في صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف".
وتطرق اللقاء إلى "دعوة الرئيس الأمريكي لرئيس مجلس الوزراء، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاق على تعيين موعد محدد ببن فريقي الرئيسين".
وشدد السوداني، على "رفضه أيّ عمل يتسبب بانتهاك سيادة العراق، والقيام بالرد المباشر، ولاسيما الاعتداء الأمريكي الأخير الذي حصل في بغداد، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الحكومة على التصدي لأية هجمات تطال القواعد التي تضمّ مستشاري التحالف الدولي".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب العدوانية على غزّة، مؤكداً أن استقرار المنطقة ومحاولات الحدّ من اتساع الصراع تبدأ من وقف حرب الإبادة التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وتنتهك القانون الدولي، مجدداً تأكيد ضرورة العمل على كل ما يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم على أرضهم".
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