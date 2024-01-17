الهيئة القضائية تنهي النظر بطعون نتائج الانتخابات المحلية

المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الهيئة القضائية للانتخابات أنهت النظر بشأن الطعون المرسلة إليها من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات بخصوص انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023".وأضاف، أن "الهيئة القضائية نظرت في (338) طعناً والتي تم إنجازها خلال المدة المقررة قانوناً وفقاً لأحكام المادة 10 / 7 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019".