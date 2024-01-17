العراق يدعو الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لإدانة الاعتداء الإيراني

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق دعا مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد جلسة طارئة يوم الاربعاء الموافق 2024/1/17 وذلك لإدانة القصف الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل يوم الثلاثاء 2024/1/16، وادى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة".وأضافت الوزارة، أن "الجلسة ستعقد للتشاور والتنسيق وإدانة هذا الهجوم".وقرر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، إلغاء اجتماع كان مقررا مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، احتجاجا على الضربات الصاروخية الإيرانية على مدينة أربيل، بحسب "رويترز".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه قصف بصواريخ بالستية، ليل الاثنين-الثلاثاء، أهدافا في سوريا، وإقليم كردستان العراق.ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن الحرس قوله في بيان إنه "دمر مقر تجسس"، و"تجمعا لمجموعات إرهابية معادية لإيران" في أربيل، على حد تعبيره.وأكدت سلطات الإقليم مقتل "أربعة مدنيين" على الأقل وإصابة ستة آخرين بجروح، "حالة بعضهم غير مستقرة".