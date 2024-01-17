في نشرة السومرية.. قصف أربيل وشكوى العراق امام مجلس الامن ضد إيران

• على خلفية قصف اربيل.. العراق يقدم شكويين امام مجلس الأمن والامم المتحدة ضد إيران.• برلمانيون يدعمون اجراءات الحكومة في الرد على منتهكي السيادة.. ويرفضون جعل البلاد ساحةً لتصفية الحسابات.• الهيئة القضائية تنهي النظر بطعون نتائج الانتخابات المحلية.. والبرلمان يتحرى عن حالات رشى لانتخاب الرئيس .• الموارد تخطط لانشاء ثلاثة سدود جديدة.. اضافة مليار متر مكعب للخزين المائي وزيادة توليد الكهرباء.