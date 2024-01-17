الأعرجي وأحمديان يبحثان جهود البلدين للحفاظ على أمنهما

وجاء في بيان، إن "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي، أنه لن يتم التسامح بأي شكل من الأشكال مع أي عملية يقوم بها الكيان الصهيوني ضد شعب وحكومة إيران من أي بلد".وأكد الجانبان بحسب البيان "خلال محادثة على جهود البلدين للحفاظ على أمن إيران والعراق وضمانهما".