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وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم "الذرائع الإيرانية" لتبرير قصف أربيل
سياسة
2024-01-17 | 16:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,475 مشاهدة
أدانت جامعة الدول العربية بشدة، القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل شمالي العراق.
وحمّلت جامعة الدول العربية إيران جميع عواقب الهجوم على إقليم كردستان العراق.
وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم كل الذرائع الإيرانية لتبرير القصف.
وحسبما ذكرت "الخارجية العراقية"، فإن الجامعة حمّلت إيران "جميع عواقب هذا الانتهاك وما نتج عنه واعتباره سابقة خطيرة قد يؤدي تكرارها إلى تكدير السلم والأمن في المنطقة بشكل كامل".
كما أكدت الجامعة على "وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء أو انتهاك خارجي، وعلى حق العراق بصفته عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وعضو في الأمم المتحدة باللجوء إلى جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية في الرد على هذه الانتهاكات".
وتعرضت أربيل شمالي العراق، الثلاثاء، الى قصف بالصواريخ الباليستية، أعلن بعدها الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ما وصفها "مراكز تجسس"، فيما اعتبرت الخارجية العراقية في أول تعليق رسمي، أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة البلاد.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تقديم العراق شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعد القصف الذي استهدف أربيل.
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