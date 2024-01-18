تقلبات أسعار النفط تقلق الموظفين في العراق.. هل ستؤثر على رواتبهم؟

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إنه من المتوقع أن تهبط أسعار النفط إلى 70 دولارا، وهذا يعني أن نفط العراق ينخفض بمقدار 5 إلى 7 دولارات عن الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه في حال وصل سعر برميل النفط إلى 60 دولارا، فإنه سيؤثر في اقتصاد البلد، لكن الحكومة ستتمكن من تأمين الرواتب لوجود موارد أخرى تقدر بأكثر من 90 مليار دولار، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أن العراق يبيع نحو أربعة ملايين و250 ألف برميل من النفط يوميا، وهو يحتاج إلى نحو 54 ترليون دينار كرواتب، مبينا أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في الرواتب، لكنه سيؤثر في الإعمار والاستثمار بشكل كبير.ودعا إلى أن تبنى موازنة 2024 على السعر المتوقع للنفط أياً كان، إذ سنستفيد من الفائض في الموازنة السابقة أو نحتاج إلى السحب من الاحتياط البنكي.