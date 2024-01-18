العراق يعلن مساندته لقرار صادر عن جنوب إفريقيا

وذكر بيان للخارجية ورد لـ السومرية نيوز، أن حسين التقى غودونغوانا، على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، وناقش الجانبان "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خاصة في مجالي الاقتصاد والتجارة، وأشار الوزير إلى رغبة العراق بتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين".وثمن خلال اللقاء "مواقف جنوب أفريقيا الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيداً بالإجراءات التي تبنتها جنوب أفريقيا برفع دعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين، مؤكداً مساندة الحكومة العراقية لقرار جنوب أفريقيا".من جهة أخرى، وجه الوزير "دعوة إلى وزيري الخارجية والمالية في جنوب أفريقيا لزيارة العراق".من جانبه، أكد إينوك غودونغوانا "موقف بلاده الداعم لفلسطين ورفضها الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيين في قطاع غزة، داعيا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لزيارة جنوب أفريقيا".