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السوادني يعود إلى بغداد بعد اختتام مشاركته في "دافوس"
سياسة
2024-01-18 | 11:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
589 مشاهدة
اختتم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي 2024، بدورته الـ54، في سويسرا.
وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي 2024، بدورته الـ54، في سويسرا، وقد شارك سيادته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى، التي أدارها رئيس تحرير موقع ( Politico) الإخباري الصحفي جون هاريس، كما عقد على هامشه سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، وهي الآتي:
■ لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
■ لقاء رئيسة الاتحاد السويسري فيولا أمهيرد
■ لقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش
■ لقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)
■ لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي
■ لقاء رئيس مجموعة البنك الدولي
■ لقاء المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
■ لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية
■ لقاء رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
■ لقاء وزيري التجارة والاستثمار السعوديين
■ لقاء وفد مؤسسة تمويل الدولية IFC
■ لقاء الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك جي بي مورغان
■ لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
■ لقاء رئيس شركة HKN اينرجي النفطية
■ لقاء عمل مع 57 شركة عالمية مختصة بالنفط والطاقة والمجالات الاقتصادية الأخرى".
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