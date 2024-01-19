نشرة السومرية.. حديث عن "عصابات تدير كردستان" والكشف عن اسباب القصف الايراني على اربيل

= أسود الرافدين يسحقون اليابان بثنائية ايمن حسين.. ويضمنون التأهل في كأس آسيا.= عبد الواحد تتحدث عن عصابات تدير اقليم كردستان.. وتحدد اسباب القصف الايراني على اربيل= الإطاحة بأخطر شبكة متورطة باختلاس المال العام.. واسترداد مدان بقضايا تزوير وابتزاز من دولة مصر.= بسبب جرائمه في غزة.. الكيان الصهيوني يواجه دعوى جديدة أمام الجنائية الدولية.. واهالي القطاع يتعرضون للموت والدمار.