السامرائي والحلبوسي يبحثان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ اليومرية نيوز، انه "إستقبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدّم وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع في العراق والمنطقة ومستجدات الساحة السياسية".وأضاف: "شدد اللقاء على أهمية المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المقبلة وضرورة التعاون المشترك والتنسيق لإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات العالقة".