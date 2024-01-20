الاعرجي يبحث مع السفير الإيراني الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استعرض الأعرجي مع السفير الإيراني، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، والتأكيد على حل جميع الإشكالات عبر الحوار".وأضاف: "كما جرى التأكيد على عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تنمية وتعزيز تلك العلاقة التأريخية، واحترام سيادة البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار في المنطقة".من جانبه جدد السفير الإيراني "حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على استمرار وتطوير العلاقة الإستراتيجية مع العراق، مشيرا إلى أن جميع الإشكالات يمكن حلها من خلال التفاهم والحوار البنّاء".