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الأمم المتحدة تحذر: العراق معرض للخطر
سياسة
2024-01-20 | 09:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,753 مشاهدة
حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم السبت، من تعرض البلاد للخطر حال استمرت الهجمات من داخله وخارجه.
وقالت بلاسخارت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة حيث يهدد الصراع المحتدم في غزة والأعمال المسلحة في أماكن أخرى باندلاع مواجهة كبيرة".
ورأت، أن "العراق معرض لخطر المزيد من الانجرار إلى هذا الصراع، فعلى الرغم من جهود الحكومة لمنع تصاعد التوترات الا ان الهجمات المستمرة والتي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجه من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهد جهيد في البلاد. والإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة".
وأضافت، "تتركز جميع جهود الأمم المتحدة على السعي إلى إنهاء الصراع في غزة وتجنب امتداده إلى المنطقة. وقد دعا الأمين العام (للأمم المتحدة) مراراً وتكراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ لأسباب إنسانية في غزة وايصال الإغاثة المستدامة والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".
وأتمت بلاسخارت، قائلة "ان استقرار العراق وأمنه هما في مقدمة وصلب جميع أعمالنا ونكرر ندائنا إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
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