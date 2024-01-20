في نشرة السومرية.. طعون الانتخابات المحلية وخمول الفصل التشريعي وانتخاب رئيس البرلمان

• المفوضية تعلن حسم الطعون الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات.. وتباشر من الغد بتنفيذ قرارات الهيئة القضائية.• الخمول يهيمن على الفصل التشريعي الجديد.. لا اتفاق على اختيار رئيس البرلمان. وعشرات القوانين تنتظر التشريع.• منافذ الاقليم تسبب خسائر فادحة بمحصول الطماطم في البصرة.. والمزارعون يطالبون بدعم حكومي.• العراق ينفي دخول قوات إضافية من التحالف الدولي.. ويؤكد المضي بانهاء ملف التواجد الاجنبي.• بعد اغتيال مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس بسوريا.. ايران تتوعد بالرد على الكيان الصهيوني.