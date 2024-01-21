المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل البت بشأن "رواتب الإقليم" لشهر شباط

وقال مراسل السومرية، إن المحكمة الاتحادية قررت منح "إمهال نهائي" لجميع الاطراف لحل مشكلة الرواتب في الإقليم، وقررت تأجيل موعد البت ليوم 18 من الشهر المقبل.



وأضاف المراسل، أن الدعوى كانت مقامة ضد رئيس حكومة الإقليم ورئيس الحكومة الاتحادية بسبب تأخر وعدم تسليم رواتب موظفي الإقليم.

المحاسبة في وزارة المالية التي مولت رواتب الإقليم بحسب القانون، وتم فتح حسابين من قبل البنك المركزي لإيداع حسابات الرواتب، لكن لم يتم ايداع اي مبالغ فيها، حسب الدعوى، وآخر راتب تم استلامه في الشهر التاسع من سنة 2023".



وخلال جلسة المحكمة، أوضح ممثل رئيس الوزراء الاتحادي، أن "الحكومة لا يمكنها تسليم الرواتب، إذا لم يسلم الإقليم التفاصيل بعدد الموظفين الحقيقيين وكامل التفاصيل الأخرى المنصوص عليها"، مشيرا الى ان "الحكومة اتجهت لحل المشكلة نحو منح القروض للإقليم".



وأضاف "لا يمكننا تسديد الرواتب من طرفنا، لان القانون ينص على تسليم حصة الإقليم كاملة وهي النسبة المحددة حسب الدستور 12.67 وتأتي على دفعة واحدة من ضمنها الرواتب والإقليم يقوم بتوزيعها".