Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في الولايات المتحدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اجتماع نيابي لمناقشة المشاريع المتلكئة البالغة 1400 مشروعا

سياسة

2024-01-21 | 04:51
اجتماع نيابي لمناقشة المشاريع المتلكئة البالغة 1400 مشروعا
376 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

عقدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية برئاسة النائب علي الحميداوي، اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث حصيلة التوصيات الناتجة عن حراك أعضاء اللجنة الميداني وإحصاء المشاريع المتلكئة البالغة 1400 مشروعا لمختلف القطاعات الخدمية واهمية متابعتها وإيقاف نزف اهدار المال العام.

المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس لجنة الخدمات والإعمار النائب الحميداوي فتح باب المداخلات خلال الاجتماع للاستماع إلى الاقتراحات والرؤى لأعضاء لجنة الخدمات، تمحورت ردم الفجوة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وضرورة التعاون وتفعيل الدور التشريعي وتحريك المشاريع التي تقع ضمن اختصاص لجنة الخدمات وعلى رأسها قانون العاصمة والعشوائيات والاسكان والطرق".

وبحث المجتمعون حصيلة التوصيات الناتجة عن حراك أعضاء لجنة الخدمات الميداني وإحصاء المشاريع المتلكئة البالغة 1400 مشروعا لمختلف القطاعات الخدمية واهمية متابعتها وإيقاف نزف اهدار المال العام الناتج عن تلكؤ الشركات وعدم كفاءتها وقدرتها على الإنجاز وفق المعايير المحددة في العقود والمدد المقررة.

وتقرر خلال النقاش جدولة اولوية استضافات لجنة الخدمات والإعمار النيابية الخاصة بالمحافظين والوزراء والزيارات الميدانية لمشاريع محافظات العراق، كافة فضلا عن مشاريع المدن المحررة بغرض الدعم والمتابعة والتقويم من قبل لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بحسب البيان.
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الكلام الجارح يؤثر في النفس اكثر من الفعل - حلقة ١٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-21
Play
الكلام الجارح يؤثر في النفس اكثر من الفعل - حلقة ١٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-21
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-21
رحال
Play
رحال
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
Play
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-20
Play
العراق في دقيقة 20-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-20
Play
من ٢٠ الى ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-20
Biotic
Play
Biotic
التنويم المغناطيسي هل هو خرافة ام حقيقة؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-19
Play
التنويم المغناطيسي هل هو خرافة ام حقيقة؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-19
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
حفل كاسيت 90 في الرياض - الحلقة ٢٠ | 2024
14:30 | 2024-01-19
Play
حفل كاسيت 90 في الرياض - الحلقة ٢٠ | 2024
14:30 | 2024-01-19
علناً
Play
علناً
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
Play
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
Play
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الكلام الجارح يؤثر في النفس اكثر من الفعل - حلقة ١٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-21
Play
الكلام الجارح يؤثر في النفس اكثر من الفعل - حلقة ١٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-21
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ١٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-21
رحال
Play
رحال
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
Play
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-20
Play
العراق في دقيقة 20-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-20
Play
من ٢٠ الى ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-20
Biotic
Play
Biotic
التنويم المغناطيسي هل هو خرافة ام حقيقة؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-19
Play
التنويم المغناطيسي هل هو خرافة ام حقيقة؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-19
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
حفل كاسيت 90 في الرياض - الحلقة ٢٠ | 2024
14:30 | 2024-01-19
Play
حفل كاسيت 90 في الرياض - الحلقة ٢٠ | 2024
14:30 | 2024-01-19
علناً
Play
علناً
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
Play
قصف اربيل وفساد المشاريع - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17
Play
ذهب العراق الاسود .. نفط القيارة شبهات فساد تحت ضوء الشمس - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-17

برجك للسنة الجديدة

الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.