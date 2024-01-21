اجتماع نيابي لمناقشة المشاريع المتلكئة البالغة 1400 مشروعا

المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس لجنة الخدمات والإعمار النائب الحميداوي فتح باب المداخلات خلال الاجتماع للاستماع إلى الاقتراحات والرؤى لأعضاء لجنة الخدمات، تمحورت ردم الفجوة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وضرورة التعاون وتفعيل الدور التشريعي وتحريك المشاريع التي تقع ضمن اختصاص لجنة الخدمات وعلى رأسها قانون العاصمة والعشوائيات والاسكان والطرق".وبحث المجتمعون حصيلة التوصيات الناتجة عن حراك أعضاء لجنة الخدمات الميداني وإحصاء المشاريع المتلكئة البالغة 1400 مشروعا لمختلف القطاعات الخدمية واهمية متابعتها وإيقاف نزف اهدار المال العام الناتج عن تلكؤ الشركات وعدم كفاءتها وقدرتها على الإنجاز وفق المعايير المحددة في العقود والمدد المقررة.وتقرر خلال النقاش جدولة اولوية استضافات لجنة الخدمات والإعمار النيابية الخاصة بالمحافظين والوزراء والزيارات الميدانية لمشاريع محافظات العراق، كافة فضلا عن مشاريع المدن المحررة بغرض الدعم والمتابعة والتقويم من قبل لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بحسب البيان.