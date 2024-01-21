طيف سامي تحت قبة مجلس النواب لبحث عدد من الملفات المهمة

المكتب الإعلامي لمجلس النواب ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني يترأس اجتماع اللجنة مع وزيرة المالية طيف سامي".وأضاف البيان، أن "الاجتماع سيناقش عدداً من الملفات المهمة".