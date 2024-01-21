المفوضية تعلن المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية عمر أحمد، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس المفوضين صادق على نتائج الانتخابات المحلية".وكانت قد أجريت الانتخابات المحلية في العراق، يوم 18 كانون الأول الماضي.