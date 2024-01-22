الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران

وبحسب وكالة رويترز، فإن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران.وفي تشرين الثاني 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن حظر طيران الطيران العراقي وفلاي بغداد من أجوائه.وبحسب وثيقة اطلعت عليها السومرية نيوز، فان الإتحاد نشر قائمة بشركات النقل الجوي المحظورة من العمل داخل الاتحاد، وجاء من ضمن الشركات المحظورة شركة فلاي بغداد والطيران العراقي.كما تم تصنيف النائب حسين مؤنس على اللائحة الامريكية، وكذلك رياض علي حسين العزاوي ( العزاوي ) هو متخصص في المركبات الجوية بدون طيار (UAV) ومهندس في مديرية المعدات الفنية التابعة للجنة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى المسؤول صلاح مهدي حنتوش المكصوصي المرتبط بكتائب حزب الله، ناهيك عن عقاد محسن فرج الحميداوي ( عقاد الحميداوي )، الأخ الأصغر للأمين العام للكتائب.