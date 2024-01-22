العراق يبحث مع الأمم المتحدة مكافحة الفساد والمخدرات والجريمة العابرة للحدود

وذكر بيان للخارجية ورد لـ السومرية نيوز، أن حسين "التقى مع غادة والي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في مقر مكتب الأمم المتحدة في فيينا. وجرى بحث أهم التحديات التي تواجه العراق والمنطقة وخصوصاً في قضايا مكافحة الفساد، والمخدرات، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب وبرامج مراقبة الحدود وتهريب المهاجرين".وأشاد الوزير "بجهود غادة والي وفريقها في كل من فيينا وبغداد لدعمهم العراق من خلال عدد من البرامج المنفذة، مؤكداً على دعم العراق المستمر لمكتب الــUNODC في تنفيذ الولاية المنوطة به".في سياق متصل، قدم حسين، وفق البيان، "دعوة لـ"والي" لزيارة العراق في الفترة المقبلة".من جانبها، عبرت المدير التنفيذي للبرنامج عن "سعادتها بهذا اللقاء والتعاون المثمر مع العراق خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأشادت بجهود العراق لمكافحة المخدرات والفساد وغيرها من القضايا، مؤكدة أن العراق دولة كبيرة ومهمة في المنطقة وانهم مستمرون في دعم العراق بعدة مجالات وخصوصا في مكافحة المخدرات، كما أبدت الاستعداد التام لتطوير المختبرات الوطنية العراقية في هذا الشأن، وتقديم الخبرات التربوية والتعليمية لحماية فئة الشباب من هذه الآفة".