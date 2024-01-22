عناوين السومرية.. البرلمان يعيش في سبات وقوانين كثيرة تنتظر التشريع

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية في الساعة 7:45م.











بعد فشله في انتخاب رئيسه .. البرلمان يعيش في حالة سبات .. وقوانين كثيرة تنتظر التشريع



ضبط مليارات الدنانير داخل عجلتين بالخضراء تعود لمقاول ينفذ مجسرا في بغداد



رغم امتلاكهم سندات .. بلاغات بالازالة تلاحق اهالي سكك حديد اليرموك



تماس كهربائي يودي بحياة أفراد عائلة كاملة بعد احتراق منزلهم ببغداد الجديدة

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