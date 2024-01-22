البرلمان يحدد موعد استئناف جلساته

حدد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، موعداً لاستئناف جلساته.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، "ستعقد رئاسة المجلس اجتماعات منتظمة مع اللجان النيابية يوم الاربعاء ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٤".

وأضاف البيان "سيتم استئناف جلسات المجلس الاعتيادية يوم السبت الموافق ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٤".

وكان البرلمان قرر في (14 كانون الثاني الحالي) رفع جلسته المخصصة لاختيار رئيس جديد له حتى اشعار آخر.