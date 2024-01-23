تشكيل لجنة تحقيقية بادعاءات رشى وأموال في جلسة انتخاب رئيس البرلمان (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المندلاوي واطلعت عليها السومرية نيوز، فأنه "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة ريبوار هادي عبد الرحيم / رئيس اللجنة القانونية النيابية) وعضوية أعضاء المجلس المدرجة أسماؤهم، تتولى اللجنة التحقيق في موضوع عرض المبالغ المالية على أعضاء المجلس من اجل التصويت على أحد المرشحين لرئاسة مجلس النواب في الجلسة رقم (1) من الفصل التشريعي الأول / السنة التشريعية الثالثة، الدورة النيابية الخامسة والمنعقدة بتاريخ 13/1/2024".أدناه نص الوثيقة: