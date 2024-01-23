رومانوسكي: القضاة العراقيون يخاطرون بأنفسهم لترسيخ سيادة القانون

السومرية نيوز – سياسة



حضرت السفيرة الأميركية، إلينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية السنوية باليوم الوطني للقضاة، فيما اشارت الى إن القضاة العراقيين يخاطرون بأنفسهم لترسيخ سيادة القانون وحمايته.

وذكرت رومانوسكي في تدوينة اطلعت عليها السومرية نيوز: "تشرفت بحضور الاحتفال السنوي بيوم القضاء العراقي"، مبينة أن "القضاة العراقيون يخاطرون بأنفسهم من أجل ترسيخ سيادة القانون وحمايته".



وأضافت: "أتمنى أن تسفر جهودهم عن تحقيق العدالة لجميع العراقيين".