السامرائي يهنئ بيوم القضاء العراقي: ركيزة أساسية لسيادة القانون

وقال السامرائي في تغريدة له على موقع "اكس"، "نتقدم بأخلص التهاني لمؤسسة القضاء برئاستها وقضاتها بمناسبة يوم القضاء العراقي مثمنين الجهود الكبيرة التي تُبذل من أجل تعزيز العدالة والمساواة وسيادة القانون من خلال قضاء قوي مستقل يمثّل الركيزة الأساسية لحماية حقوق الانسان والديمقراطية والنظام السياسي".وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في كلمة له بمناسبة يوم القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، إن استقلال القضاء هو المنجز الأهم الذي حلمنا به لأن هاجس القضاة تطبيق القانون بعيدا عن أي تأثير، كما بين ان الاستقلال الحقيقي للقضاء تحقق على أرض الواقع.