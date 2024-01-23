العراق والأردن يبرمان مذكرة تفاهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، دعا جميع دول العالم لا سيما الدول الأطراف في الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد للتكاتف والتعاون وتضافر جهودها؛ من أجل تحجيم خطر الفساد وتقليص مسالكه بعد أن أصبحت هذه الظاهرة عابرةً للحدود الوطنيَّة، مشيراً إلى مخاطر آفة الفساد على الإعمار والاستثمار والتنمية وقطاعات التعليم والصحَّة".شدَّد حنون، خلال كلمته في حفل إبرام هيئة النزاهة مُذكّرة تفاهمٍ مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنيَّة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على "ضرورة محاصرة آفة الفساد وملاحقة مرتكبيها وعدم التواني عن ملاحقتهم وملاحقة مُتحصّلات الفساد التي جنوها وقاموا بتهريبها للخارج، مُنوّهاً بمواكبة الأساليب الحديثة لمكافحة الفساد في العالم ومُحاولة الإفادة منها، مُنبّهاً إلى أهميَّة البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة في منع الفساد والوقاية منه جنباً إلى جنب مع الميدان التحقيقيّ الزجريّ".وأردف حنون إنَّ "هيئة النزاهة في جمهوريَّة العراق ترى أنَّ مكافحة الفساد ينبغي أن تكون عبر منظومةٍ وطنيَّةٍ مُتكاملةٍ شاملةٍ تشترك فيها جميع الفعاليَّات الرسميَّة والمُجتمعيَّة، مُنبّهاً أنَّ هذه الظاهرة ليس مُتجذّرة في مُجتمعنا ونحتاج لإيقاظ الضمائر ونشر أخلاقيَّات النزاهة وقيمها؛ للتوصُّل إلى نتائج كبيرةٍ في تحجيمها مُجتمعياً، مُشيراً إلى تركيز الهيئة على المناهج التربويَّة وتضمينها تلك القيم، وإعداد أدلةٍ قيميَّةٍ للنزاهة من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعيَّة، مُنوّهاً بإطلاق الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد دراسة الدبلوم العالي للمجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد".من جانبه، وصف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنيَّة، مهند حجازي، "العلاقة بين جمهوريَّة العراق والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بأنها علاقة أخويَّة قويَّة تأتي في إطار رؤية المملكة للعراق بأنَّه العمق الاستراتيجي لها، لافتاً إلى أنَّ القيادة في المملكة تدعم بقوَّةٍ الحكومة العراقيَّة في جميع المجالات سواءٌ السياسيَّة أو الاقتصاديَّة، مُبيّناً أهميَّة التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، لافتا إلى ضرورة انتهاج الطرق التثقيفيَّة؛ لترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد وحرمة المال العام بين أوساط المجتمع ومحاربة بعض العادات والتقاليد العشاريَّة والقبليَّة التي تندرج في خانة المُسسبِّبات المجتمعيَّـة للفسا"د.وتهدف المذكرة التي وقَّعها عن جمهوريَّة العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، وعن المملكة الأردنية الهاشميَّة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، إلى تحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال دراسة عوامله والأوضاع المشجّعة على ممارسته وقياسه وتقييم مخاطره وأنسب السبل لمكافحته، وطبقاً للمبادئ والأهداف المحدَّدة في كلٍّ من الاتفاقيَّتين الأمميَّـة والعربيَّة لمكافحة الفساد.وتضمَّنت المذكرة مجالات وضع اليات لاسترداد الاموال والمتهمين والتعاون بين الطرفين في مجال الدورات التدريبيَّة المُتخصّصة، وتبادل الخبراء وتعزيز قدرات ومهارات المستخدمين في الهيئتين، والدراسات والبحوث الأكاديميَّة ذات الصلة بممارسات الفساد والجرائم الماليَّة، والوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المنهوبة، فضلاً عن تبادل الممارسات الناجحة والفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي.