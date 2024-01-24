الزيدي يدعو قادة الإطار لإنهاء الوجود الأجنبي في العراق

وقال الزيدي في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، "ماذا ينتظر قادة الإطار ولماذا لا يتبنون أو يصدرون قرارا واضحا بضرورة إنهاء الوجود الاجنبي وطي صفحة الاحتلال الأمريكي، بينما العراقيون مع بناء العلاقات الدبلوماسية المتوازنة مع المجتمع الدولي وفق مبدأ حفظ مصالح و سيادة البلد والأعراف الدبلوماسية المعتمدة".وأضاف الزيدي، أن "تقاذف المسؤولية لا يعفي أحدا من التزاماته الوطنية، آن الأوان لكلمة موحدة ومشروع واضح يطرح للحكومة كي تتبنى عملية جلاء حقيقية وليس كما حدث عام 2010 حين أبرمت اتفاقية أخرجتهم من الباب وأدخلتهم من الشباك، أخرجتهم كقوة احتلال لتشرعن بقاءهم كقوة تحمل اسم تحالف دولي وهو في حقيقة الامر ترسيخ للاحتلال ولوجوده".وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، استشهاد مقاتل واصابة اثنين اخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع في القائم غربي الانبار، فيما لم تشر إلى أية خسائر بشرية في قصف اخر طال جرف الصخر.من جانبه، هدد وزير الدفاع الأمريكي بتنفيذ المزيد من الضربات في حال عدم توقف الهجمات على المنشآت الامريكية.