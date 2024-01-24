رئاسة البرلمان تهدد باعتبار الحكومة "مخالفة للتشريعات" اذا لم تخرج القوات الامريكية

وذكرت رئاسة البرلمان في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تدين الاعتداء الأمريكي على المقرات الأمنية في بابل والأنبار، وتعرب عن استنكارها الشديد لاستمرار التجاوز السافر على السيادة العراقية، وعدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".وجددت مطالبتها للحكومة، في "الاسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بأخراج القوات الاجنبية من البلاد وبشكل كامل ، والتي بات وجودها يهدد أمن واستقرار العراق وسلامة ابنائه، ونعتبر ان التهاون في تطبيقه مخالفة صريحة للتشريعات والارادة الشعبية، وان سيادة العراق ودماء شعبه خط أحمر لا يمكن السماح بالتعدي عليهما ".وأكدت ان "مجلس النواب داعم لتوجهات الحكومة بتقديم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي بشأن تكرار الخروقات الامريكية داخل الاراضي العراقية".