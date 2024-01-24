واشنطن تبعث برسالة "مهمة" إلى الحكومة العراقية

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل فؤاد حسين، السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي، وتسلم منها رسالة مهمة من الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية".واشار البيان الى ان الرسالة،" سوف يتم دراستها من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريباً".