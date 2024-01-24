"إدارة الدولة" يؤكد ضرورة حسم تسمية بديل رئيس البرلمان

وقال الائتلاف في بيان، إنه "عقد، اليوم الأربعاء 24-1-2024، اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي، لمناقشة مختلف المستجدات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي".وأعرب المجتمعون عن "استنكارهم ورفضهم وشجبهم الاعتداءات التي تطال الأراضي العراقية، والتي تكررت من أكثر من طرف خارجي"، ودعا الائتلاف جميع الدول إلى "احترام سيادة العراق، وعدم تعريض أمنه الداخلي للخطر".وأعلن الائتلاف، عن "دعمه الجهود الحكومية الرامية لإجراء الحوار الثنائي مع ممثلي التحالف الدولي، من أجل إعادة رسم العلاقة معه، مع انتهاء مهمته الخاصة بمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي".وجدد الحاضرون "تأكيد دعمهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافة، في مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي ومشاريعها وخططها؛ للارتقاء بجميع القطاعات الحيوية، وبما يخدم أبناء شعبنا الكريم".وأكد الائتلاف "ضرورة حسم تسمية بديل رئيس مجلس النواب بأسرع وقت؛ للالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها إقرار جداول موازنة 2024"، مشدداً على "أهمية حسم تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين".