بينها انتخاب رئيس البرلمان.. السومرية تنشر جدول أعمال جلستي السبت والإثنين

السومرية نيوز – سياسة



نشر المكتب الإعلامي لمجلس النواب، اليوم الخميس، جدول أعمال جلستي السبت والإثنين فيما حدد السبت المقبل موعداً لانتخاب رئيس المجلس.



وبحسب المكتب، تتضمن جلسة يوم السبت المقبل، 7 فقرات بينها انتخاب رئيس مجلس النواب، بينما جلسة يوم الاثنين المقبل، تتضمن 5 بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص.



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