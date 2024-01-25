البصرة تبحث عن "حقبة النزاهة".. الإطار يخيّر تصميم بين العيداني ومنصب المحافظ

ووسط مرور الوقت، لايزال الخلاف قائما حول استبدال جميع المحافظين او الإبقاء على بعضهم، حيث تتضارب الرؤى بين قوى الاطار التنسيقي بهذا الصدد، فيما تتضارب المعلومات أيضا حول الوصول الى اتفاق من عدمه بهذا الشأن.فبينما تقول كتلة دولة القانون ان الاطار حدد قرارا نهائيا باستبدال جميع المحافظين، وان على تحالف تصميم استبدال مرشحهم اسعد العيداني في حال كانوا يريدون الحصول على منصب المحافظ، الا ان تحالف تصميم يقول انه لايوجد قرار نهائي من الاطار بهذا الشأن، وانهم بدأوا يقتنعون بفكرة الإبقاء على المحافظ اسعد العيداني ومحافظي كربلاء وواسط.يقول ياسر العبادي، عضو اتلاف دولة القانون في محافظة البصرة، في حديث للسومرية نيوز، إن "تحالف تصميم اعلن انه جزء من الاطار التنسيقي، وقرار الاطار هو عدم التجديد للمحافظين الحاليين"، داعيا "تصميم انه اذا يريدون المنصب فعليهم ان يجدوا بديلا لمرشحهم اسعد العيداني".وشدد على أنه "على الاخوة في تصميم ان يلتزموا بقرار الاطار اذا كاونا فعلا هم جزءا من الاطار كما يقولون"، مشيرا الى انه "اذا لم يحصل اتفاق بشأن اسم المحافظ الجديد، فأن أعضاء الاطار لن يحضروا جلسة مجلس محافظة البصرة الأولى لانتخاب رئيس المجلس والمحافظ، الا اذا كان هناك اتفاق على اسم لمنصب محافظ البصرة يتمتع بالنزاهة ويحظى بقبول كافة أعضاء مجلس المحافظة الجديد".