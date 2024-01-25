رومانوسكي تعلق على بدء أعمال اللجنة العسكرية العليا العراقية الأمريكية

وقالت رومانوسكي في منشور على منصة "أكس" تابعتها السومرية نيوز: "أرحبُّ ببدء أعمال اللجنة العسكرية العليا العراقية الأمريكية".وأضافت: "الانتقال الى شراكة أمنية ثنائية مستدامة أمرٌ مهمٌ لتأكيد التزامنا المستمر بدعم أمن المنطقة وسيادة العراق".وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الخارجية عن "اعلان الحكومة العراقية الاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية، ونخص بالذكر اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمة لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته".