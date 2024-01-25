حمودي يدعو لإنهاء التواجد العسكري الاجنبي العام الحالي

وقال حمودي في بيان، إن "الاتفاق الرسمي بين حكومتي العراق والولايات المتحدة وما تضمنه من مساع لإنهاء مهمة القوات الامريكية وفق جدول زمني يكفل خروجها التدريجي يمثل مطلبا وطنيا لحفظ سيادة العراق، واستقرار المنطقة التي تواجه حالة من التوتر، وبات تواجد هذه القوات جزء من مصادر قلق بلدانها واستفزازا لشعوبها".وأضاف "إذ نشد على أيدي الحكومة بالمضي في هذا التوجه، نجدد دعوتنا الى ضرورة تحديد عام 2024 لإنهاء التواجد العسكري الاجنبي، وأن يكون المفاوض جادا، وحازما، وواعيا بتحديد المخاطر ومستوى التعاون وضوابطه التي تحفظ السيادة الوطنية".وأكد حمودي الحرص على "الرقابة الشعبية لمتابعة هذا الملف ومستوى الانجاز، إذ ان امتثال الولايات المتحدة هو ثمرة جهد وتنسيق الحكومة والبرلمان والقوى الوطنية والشعبية الشجاعة التي سبق أن نجحت بمقاومتها السياسية في انهاء الاحتلال في 2011، لتفرض اليوم ارادتها مجددا في إخراج قوات التحالف الدولي، وتأكيد قدراتها الوطنية على حماية أمن العراق وسيادته".