نشرة السومرية.. مفاوضات عراقية أمريكية والبرلمان يناقش تقويم الدستور

= نجاح المفاوضات العراقية الأمريكية بشأن جدولة انسحاب التحالف الدولي.. وبغداد تجدد التزامها بسلامة المستشارين الاجانب.= مجددا .. البرلمان يناقش تقويم الدستور لرفع الجمود عن بعض البنود.. ونواب يقرون بصعوبة اجراء التعديلات.= ادارة الدولة يدعو للاسراع بحسم تسمية رئيس للبرلمان .. وجلسة السبت مهددة بالفشل بسبب الخلافات.= صراع في البصرة على منصب المحافظ.. الإطار يطالب تصميم باستبدال العيداني.. والاخير يرفض التخلي عن السلطة.