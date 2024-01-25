الاعرجي يؤكد ضرورة دعم الجهود الحكومية لإنجاح المفاوضات العراقية - الامريكية

وقال الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سنواصل العمل بقوة وإصرار وثبات، لدعم اللجنة العسكرية العراقية، التي تفاوض الجانب الأمريكي، لتنظيم العلاقة الشاملة بين العراق والولايات المتحدة، واعادة تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، لحفظ الامن والاستقرار في بلدنا خصوصاً مع التطور الكبير لقدرات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها".ودعا الأعرجي، بحسب البيان، "جميع القوى الوطنية لدعم الجهود الحكومية لإنجاح هذه المفاوضات والحفاظ على المكتسبات العراقية التي لا يمكن التفريط بها مطلقاً".