بشأن الحوار مع التحالف الدولي.. السامرائي يعلن دعمه لمسار الحكومة

أعلن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الخميس، عن دعمه مسار الحكومة للبدء بالحوار مع التحالف الدولي.





ودعا الجميع إلى "مساندة الجهود الحكومية المسؤولة لتحقيق الإستقرار والأمن في العراق والمنطقة". وقال السامرائي في تغريدة على منصة "اكس"، "ندعم بقوّة المسار الوطني لحكومة الأخ السوداني للبدء بالحوار مع التحالف الدولي بهدف رسم علاقة جديدة تحفظ مصالح العراق وحقوقه الوطنية وتضمن سيادته الكاملة".ودعا الجميع إلى "مساندة الجهود الحكومية المسؤولة لتحقيق الإستقرار والأمن في العراق والمنطقة".

وأعلنت الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن أن الاتفاق بين بغداد وواشنطن يمهد لخفض تدريجي لوجود مستشاري التحالف الدولي وإنهاء المهام العسكرية.





