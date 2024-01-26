Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ميليتاو يفاجئ ريال مدريد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مع الاستعداد لمرحلة علاقات "مختلفة".. بايدن يرشح سفيرة جديدة للعراق بدلا من رومانوسكي

سياسة

2024-01-26 | 00:16
مع الاستعداد لمرحلة علاقات &quot;مختلفة&quot;.. بايدن يرشح سفيرة جديدة للعراق بدلا من رومانوسكي
5,458 مشاهدة

السومرية نيوز-سياسة

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصية جديدة لمنصب سفيرة العراق فوق العادة ومفوضة الولايات المتحدة لدى العراق، بدلا من الينا رومانوسكي.

وذكر موقع البيت الأبيض، ان الرئيس بايدن أعلن عن نيته ترشيح تريسي آن جاكوبسون، المرشحة لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق، وباتريك جيه فوكس، مرشح لعضوية مجلس النقل البري.

تريسي جاكوبسون، وهي عضو محترف في الخدمة الخارجية العليا، من فئة وزير محترف، شغلت مؤخرًا منصب القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا، إثيوبيا، وعلى مدار مسيرتها المهنية، كانت سفيرة الولايات المتحدة في ثلاث مناسبات – في طاجيكستان وتركمانستان وكوسوفو، ونائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في ريجا، لاتفيا.

بالإضافة إلى الأدوار القيادية العليا في الخارج، شغل جاكوبسون منصب النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وعميد مركز تدريب الشؤون الخارجية الوطني (FSI) لكلية الدراسات المهنية ودراسات المناطق ثم نائبًا مخرج، وفي مجلس الأمن القومي، كانت جاكوبسون نائب الأمين التنفيذي والمدير الأول للإدارة.

حصلت جاكوبسون على درجة البكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز ودرجة الماجستير من كلية الدراسات الدولية المتقدمة، في جامعة جونز هوبكنز أيضًا. حصلت على العديد من الجوائز من وزارة الخارجية، وجائزتين من الدرجة الرئاسية، ووسام السلام والديمقراطية والإنسانية "إبراهيم روغوفا" (كوسوفو)، بحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية والجانب الأمريكي يوم امس الخميس التوصل الى نجاح المفاوضات لتفعيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين، لتهيئة القدرات القتالية العراقية على تسلم المهام الأمنية بالكامل وجدولة انسحاب المستشارين العسكريين في التحالف الدولي من العراق، والاستعداد الى مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية.
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
Play
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-25
Play
العراق في دقيقة 25-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-25
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
Play
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
Play
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
بعد التحري
Play
بعد التحري
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
Play
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
Play
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
بالمختزل
Play
بالمختزل
مجالس المحافظات.. الاطار يشهر شعار الشلع قلع بوجه المحافظين! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-23
Play
مجالس المحافظات.. الاطار يشهر شعار الشلع قلع بوجه المحافظين! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-23
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل عربي غيبه - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-22
Play
الممثل عربي غيبه - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
التنمر - 22-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-22
Play
التنمر - 22-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-22
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
Play
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-25
Play
العراق في دقيقة 25-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-25
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
Play
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
Play
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
بعد التحري
Play
بعد التحري
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
Play
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
Play
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
بالمختزل
Play
بالمختزل
مجالس المحافظات.. الاطار يشهر شعار الشلع قلع بوجه المحافظين! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-23
Play
مجالس المحافظات.. الاطار يشهر شعار الشلع قلع بوجه المحافظين! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-23
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل عربي غيبه - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-22
Play
الممثل عربي غيبه - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
التنمر - 22-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-22
Play
التنمر - 22-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-22

برجك للسنة الجديدة

اكيد
اكيد
اشك
اشك
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.