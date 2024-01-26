4 دعاوى قضائية تعقّد رحلة انتخاب رئيس البرلمان.. الأنظار نحو المحكمة الاتحادية

وبحسب ما يظهر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، فأنها يوم الاثنين المقبل، ستنظر المحكمة بـ4 قضايا وطلبات، الأول الغاء جلسة الجولة الأولى وجميع المخرجات التي خرجت منها من بينها الترشيح والاسماء التي ترشحت وتم التصويت عليها، فضلا عن طلب بإصدار امر ولائي لايقاف استئناف الجولة الثانية للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، كما تضمنت الطلبات ابطال ترشيح النائب شعلان الكريم، وكذلك اسقاط عضويته من البرلمان.ومن المتوقع ان لن يمضِ البرلمان يوم غد بجلسة استئناف التصويت على رئيس البرلمان، وانتظار ما سيخرج عن المحكمة الاتحادية، وما اذا ستبطل المرشحين وجلسة الجولة الأولى وتفرض فتح باب الترشيح مجددًا، او تحكم بشرعية الجلسة والجولة الأولى وتحكم بقانونية استئناف التصويت، ويبقى الامر محصورا فقط بالمرشحين المتاحين وهم شعلان الكريم وسالم العيساوي الذين فازوا باعلى الأصوات في الجولة الأولى.