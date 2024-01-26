في نشرة السومرية.. قصف "كورمور" وخطوات انسحاب التحالف الدولي

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الجمعة 26 كانون الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





= دعوات لدعم إنجاح المفاوضات العراقية - الامريكية.. وبايدن يرشح سفيرة جديدة في بغداد بدلا من رومانوسكي.



= ترجيحات باخفاق جلسة الغد في انتخاب رئيس للبرلمان.. وترقب نيابي لقرار المحكمة الاتحادية.



= العدل الدولية تدعو لمنع الإبادة الجماعية في غزة.. وتلزم الكيان الصهيوني بتجنب القتل والتدمير بحق سكان القطاع.



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= العمليات المشتركة تصف استهداف حقل كورمور بالعمل التخريبي.. والقائد العام يوجه بالتحقيق.= دعوات لدعم إنجاح المفاوضات العراقية - الامريكية.. وبايدن يرشح سفيرة جديدة في بغداد بدلا من رومانوسكي.= ترجيحات باخفاق جلسة الغد في انتخاب رئيس للبرلمان.. وترقب نيابي لقرار المحكمة الاتحادية.= العدل الدولية تدعو لمنع الإبادة الجماعية في غزة.. وتلزم الكيان الصهيوني بتجنب القتل والتدمير بحق سكان القطاع.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى فيعبر البث المباشر