لإنهاء مهمة التحالف الدولي.. انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق وأمريكا

السومرية نيوز – سياسة



أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 27 كانون الثاني/ يناير 2024، انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.



المكتب ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق"، دون المزيد من التفاصيل.

وأعلن في 5 سبتمبر/ أيلول 2014 عن تأسيس "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، إبان إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إثر اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مساحات شاسعة من العراق فضلاً عن سيطرته على مدن وبلدات مختلفة في شمال سوريا وشرقها.



وكانت بريطانيا وفرنسا وأستراليا وألمانيا أولى الدول التي انضمت للتحالف، قبل أن يتسع تدريجياً بالأسابيع اللاحقة للإعلان، ليبلغ 86 كياناً (81 دولة و5 منظمات أممية وإقليمية).