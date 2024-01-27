البرلمان يستضيف وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ومدير عام نفط الوسط

السومرية نيوز- اقتصاد



قررت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، استضافة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، ومدير عام شركة نفط الوسط، يوم الاثنين المقبل لمناقشة بعض الأمور التي تخص عملهم.

أدناه نص الوثيقة:

