Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البنتاغون يعلق على نشر أسلحة نووية في دولة أوروبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ترجيح بإلغاء فقرة انتخاب رئيس البرلمان.. لن تعود إلى جدول الأعمال لحين "فض الاشتباك القانوني"

سياسة

2024-01-27 | 04:44
ترجيح بإلغاء فقرة انتخاب رئيس البرلمان.. لن تعود إلى جدول الأعمال لحين &quot;فض الاشتباك القانوني&quot;
2,268 مشاهدة

السومرية نيوز-سياسة

رجح عضو مجلس النواب علي المشكور تأجيل فقرة التصويت على رئيس البرلمان الجديد ورفعها من جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها اليوم السبت، في عملية قد تطول لحين فض "الاشتباك القانوني" الذي تم اختتامه بـ4 دعاوى قضائية مختلفة حول عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وقال المشكور للسومرية نيوز، إنه "كان من المفروض ان يتم الشروع بالتصويت على رئيس البرلمان الجديد وفق الفقرة المدرجة في جدول اعمال الجلسة، لكن لم تتوفر الفرص او الإمكانيات للاختيار خاصة أنه لم يأتِ رأي المحكمة الاتحادية العليا حتى الان حول شرعية الجلسة التي شهدت الجولة الأولى من التصويت على مرشحي رئاسة البرلمان، بالإضافة الى عدم وجود اتفاق بين المكون السني على مرشح واحد".

وأضاف المشكور انه "اعتقد أن الجلسة ستؤجل او في اقل تقدير تأجيل فقرة التصويت رئيس البرلمان الجديد لانه لايوجد هناك اتفاق واعتقد سوف يذهب البرلمان الى الغاء هذه الفقرة والحرص على الاتفاق مسبقا قبل ادراجها في المرات القادمة".

وحول ما اذا بدأت حملة جمع تواقيع داخل البرلمان لرفع هذه الفقرة، أشار الى انه لم يصلني شيء بهذا الخصوص كنائب حتى الان"، معتبرا انه "بعد رفع هذه الفقرة مبدئيًا جميع الفقرات ستصبح غير شرعية، لانه لايوجز الاستمرار بالتشريع دون وجود رئيس برلمان".

وبين ان "جميع الشخصيات المرشحة تخص المكون السني، وأي اسم سيحصل على اجماع المكون السني او تذهب اغلبية المكون السني معه، سنذهب نحن للتصويت إليه بالتأكيد، بشرط ان تكون شخصية متفق عليها ولايثار حولها اللغط".

وفي وقت سابق، حددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين المقبل موعدا للنظر بـ4 دعاوى تخص جلسة الجولة الأولى للتصويت على البرلمان وكذلك الشخصيات المرشحة، حيث تنظر المحكمة طلبات بإلغاء جلسة الجولة الأولى ومخرجاتها، وكذلك اصدار امر ولائي بإيقاف أي عملية او محاولة لاستئناف التصويت بجولة ثانية لحين حسم الدعوى الأولى، فضلا عن الطعن بأسماء المرشحين والغائهم، لفتح باب الترشيح من جديد.
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Biotic
Play
Biotic
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
Play
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
Play
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
عشرين
Play
عشرين
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
Play
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
Play
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
Play
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
بعد التحري
Play
بعد التحري
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
Play
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
Play
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Biotic
Play
Biotic
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
Play
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
Play
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
عشرين
Play
عشرين
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
Play
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
Play
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
Play
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
بعد التحري
Play
بعد التحري
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
Play
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
Play
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24

برجك للسنة الجديدة

اكيد
اكيد
اشك
اشك
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.