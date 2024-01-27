ترجيح بإلغاء فقرة انتخاب رئيس البرلمان.. لن تعود إلى جدول الأعمال لحين "فض الاشتباك القانوني"

وقال المشكور للسومرية نيوز، إنه "كان من المفروض ان يتم الشروع بالتصويت على رئيس البرلمان الجديد وفق الفقرة المدرجة في جدول اعمال الجلسة، لكن لم تتوفر الفرص او الإمكانيات للاختيار خاصة أنه لم يأتِ رأي المحكمة الاتحادية العليا حتى الان حول شرعية الجلسة التي شهدت الجولة الأولى من التصويت على مرشحي رئاسة البرلمان، بالإضافة الى عدم وجود اتفاق بين المكون السني على مرشح واحد".وأضاف المشكور انه "اعتقد أن الجلسة ستؤجل او في اقل تقدير تأجيل فقرة التصويت رئيس البرلمان الجديد لانه لايوجد هناك اتفاق واعتقد سوف يذهب البرلمان الى الغاء هذه الفقرة والحرص على الاتفاق مسبقا قبل ادراجها في المرات القادمة".وحول ما اذا بدأت حملة جمع تواقيع داخل البرلمان لرفع هذه الفقرة، أشار الى انه لم يصلني شيء بهذا الخصوص كنائب حتى الان"، معتبرا انه "بعد رفع هذه الفقرة مبدئيًا جميع الفقرات ستصبح غير شرعية، لانه لايوجز الاستمرار بالتشريع دون وجود رئيس برلمان".وبين ان "جميع الشخصيات المرشحة تخص المكون السني، وأي اسم سيحصل على اجماع المكون السني او تذهب اغلبية المكون السني معه، سنذهب نحن للتصويت إليه بالتأكيد، بشرط ان تكون شخصية متفق عليها ولايثار حولها اللغط".وفي وقت سابق، حددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين المقبل موعدا للنظر بـ4 دعاوى تخص جلسة الجولة الأولى للتصويت على البرلمان وكذلك الشخصيات المرشحة، حيث تنظر المحكمة طلبات بإلغاء جلسة الجولة الأولى ومخرجاتها، وكذلك اصدار امر ولائي بإيقاف أي عملية او محاولة لاستئناف التصويت بجولة ثانية لحين حسم الدعوى الأولى، فضلا عن الطعن بأسماء المرشحين والغائهم، لفتح باب الترشيح من جديد.