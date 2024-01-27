البرلمان يرفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب قرر رفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل".وأضاف البيان، أن "رئاسة المجلس حددت موعد استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي بعد استيفاء كافة الشروط القانونية يوم الثلاثاء المقبل".