في نشرة السومرية.. إخفاقات البرلمان وإخراج الأمريكان واستعار حرب "الأحمر"

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم السبت 27 كانون الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.













البرلمان يخفق مجددا في انتخاب رئيس له .. ويواصل اعماله في تشريع القوانين



المباحثات العراقية الاميركية تضع لمساتها الاولى وتخلو من فقرة الانسحاب الاجنبي



انين المرض يزيد من معاناة الطفل عباس .. شلل ولادي يثقل كاهل ذويه



الحرب في البحر الاحمر تستعر .. صواريخ حوثية تستهدف سفنا غربية والاخيرة ترد

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