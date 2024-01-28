نائب يكشف عن "شبهات فساد وتلاعب" بمناقصة في شركة نفط الوسط (وثيقة)

​السومرية نيوز – سياسة



كشف عضو مجلس النواب علاء الحيدري، اليوم الأحد، عن وجود "شبهات فساد وتلاعب" في مناقصة خاصة بأنابيب البطانة لمناقصة في شركة نفط الوسط.



وحصلت "السومرية نيوز" على وثيقة صادرة من مكتب النائب الحيدري يخاطب فيها وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، مطالبا إياه بالتدخل وإجراء التحري عن هذه الشبهات.



أدناه نص الوثيقة: